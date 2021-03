REGIONALES - La France Insoumise se dit "stupéfaite" de découvrir le ralliement des communistes à la candidature de Marie-Guite Dufay en Bourgogne-Franche Comté

Nous avons découvert avec stupéfaction le choix des cadres communistes de Bourgogne Franche Comté de privilégier l’alliance dès le 1er tour des élections régionales avec la socialiste Marie-Guite Dufay.

Cette préférence nous parait contraire aux principes et combats partagés par les militant.es communistes et les insoumis.es. Marie-Guite Dufay est en effet un soutien constant d’Emmanuel Macron et de sa politique. Après avoir appelé à voter pour lui en 2017, elle a soutenu sa réforme des retraites. Comment toutes celles et ceux qui se sont mobilisé.es contre cette contre-réforme pourraient-ils voter pour quelqu'un qui la soutient ? Sur le plan régional, elle s’est posée en bonne élève des politiques libérales, souhaitant avant même l’échéance de la commission européenne libéraliser le rail. Aujourd’hui, ses proches n’excluent pas un accord de second tour avec la majorité présidentielle.

Les citoyens et citoyennes de Bourgogne-Franche-Comté ont besoin de clarté et de cohérence politique. Ils peuvent compter sur notre détermination à poursuivre notre feuille de route pour construire une liste de large rassemblement, indépendante de la Macronie et ses alliés, porteuse d’un programme de rupture avec le libéralisme et le productivisme.

Séverine Véziès et Arnaud Guvenatam

Co-chef.fes de file France insoumise en Bourgogne Franche-Comté