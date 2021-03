AVIS DE DECES - Monsieur Jacky DALLEREY

OUROUX-SUR-SAÔNE



Christelle et Gilles Chevet,

Régis Dallerey,

Sandra et Frédéric Sassi,

Séverine Dallerey et Antoine

ses enfants ;

Thomas et Marie,

Matthieu et Gwendoline,

Audrey et Aurélien,

Florian et Marion,

Léo, Matis,

Steven et Julie

ses petits-enfants ;

Loup, Chloé,

ses arrière-petits-enfants

ainsi que toute la famille ont la douleur de vous faire part du décès brutal de

Jacky DALLEREY

survenu à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques auront lieu samedi 6 mars 2021, à dix heures trente, en l'église d'Ouroux-sur-Saône.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine et rappelle à votre souvenir son épouse,

Monique

décédée en 2007.