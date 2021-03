« 3 JOURS AVEC LES GEIQ » Edition 2021 « Des contrats en alternance pour tous les âges, avec des entreprises qui recrutent et qui s’engagent ! »

Les Geiq (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) existent depuis 30 ans et se sont imposés comme des acteurs incontournables pour l’emploi et la formation en France. Depuis 4 ans, la Fédération Française des GEIQ lance un évènement national « 3 jours avec les GEIQ » .