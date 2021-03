Commerce à Chalon-sur-Saône : Après 15 ans d’activités le magasin ‘Framboise’ ferme ses portes ce samedi soir et il y a des affaires à faire !

Une fermeture définitive mais ce n’est qu’un au revoir car le magasin se délocalise sous une autre forme : ‘le showroom Framboise’ à Mellecey

Depuis 15 ans, à Chalon-sur-Saône, les femmes étaient mises en valeur du 42 au 56 à la boutique « Framboise » 57 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône. Des marques spécialisées, chics et tendances étaient proposées dans la boutique de Carole Fortéa. «FRAMBOISE» était une boutique chaleureuse de prêt-à-porter grandes tailles femme où l’on pouvait en toute tranquillité essayer des tenues au gré de ses envies.

Cette boutique à l’ambiance cosy, teintée d’élégance pour les femmes rondes de tout âge, va fermer ses portes samedi soir. Actuellement le magasin solde à 80% les 400 pièces qui lui restent. Vous pouvez encore découvrir des marques telles que : G! Ozé, Masai, Persona By Marina Rinaldi, Alembika, Vetono… ainsi que de nombreux accessoires, bijoux, sacs, écharpes mais aussi des collants hyper confortables de couleur ou fantaisie.

Dorénavant Carole Fortéa, la gérante du magasin, vous donne rendez vous à partir du 1er avril dans son nouveau Showroom Framboise situé 32 rue du 19 mars 1962 à Mellecey. Tél fixe 03 85 41 67 11 et tél mobile 06 81 57 95 58. A partir de cette date, il vous sera proposé :

- De la vente en ligne sur son site marchand www.shop-framboise.com (livraison colissimo offerte à partir de 99 euros).

-Vous pourrez utiliser le click and collect (commande et paiement sur le site et récupération de la commande au showroom sur rendez-vous téléphonique).

-Vous pouvez également procéder à du Call and Collect , vous souhaitez un article vu sur le site, vous commandez téléphoniquement et vous payez au showroom (chèque, CB ou espèces).

-Vous pouvez également découvrir les nouvelles collections et vous rendre directement au showroom mais sur rendez-vous exclusivement.

