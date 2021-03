Avec Fahrane, les meilleurs épices sont de retour à Chalon-sur-Saône, sur le marché du mercredi !

La photo du jour info-chalon.com

L’ancien gérant du magasin « Aromarie - Arôme voyageur » une boutique d’épices de la rue aux Fèvres à Chalon, vous invite à nouveau aux voyages aromatiques. Farhane BOUISSY-ASSABAT faisait littéralement voyager ses clients en leur proposant dans son magasin des épices que l’on ne trouvait nulle part ailleurs. Ce passionné revient à Chalon sur le marché place de l’Hôtel de Ville pour vous faire découvrir un autre monde, celui des épices. Ce passionné qui vous parle des épices comme personne, vous fera sentir, puis goûter ses produits et vous fait découvrir leurs propriétés tout en vous racontant leur histoire et comment les utiliser.

Vanille, muscade, cannelle, curcuma, cardamome, son fameux « Croustillo », épices frais et de saison, bruts ou préparés, sels parfumés et mélanges pour saler sans sel, poivres variés, diversité de tisanes et thés, sirops à la vanille ou au safran, pan massala, etc., cela relèverait du défi de lister tous les produits, toujours 100% naturels, que l’on trouve chez lui.

D’ailleurs, racines de ginseng ou de gingembre, « très bonnes pour affronter l’hiver et faire partir les petits bobos », ou sa « tisane atchoum », « pour prévenir plutôt que guérir » mais aussi graines de guarana de Corée qui contiennent de la caféine et sont un meilleur stimulant que le café, antioxydants… désormais vous pourrez rencontrer ce grand professionnel des épices tous les mercredi matins.

J.P.B