Sur des accords de Queen, Nico Sarro a fait vibrer sa voix et sa guitare sur le plateau de The Voice

Il vient de Lyon, elle vient de Demigny, près de Chalon. Un duo gagnant, samedi 13 mars sur TF1. Il se livre à info-chalon.com !

Lui, c’est Nico Sarro, chanteur, auteur, compositeur, producteur et ingénieur du son. Elle, c’est la Gibson Les Paul fabriquée par le luthier Anthony Favier, qu’Info-chalon vous a récemment présenté (ici).

The Voice, la plus belle voix

Samedi 13 mars, sur TF1, Nico Sarro a conquis le jury de The Voice avec son interprétation de « Who wants to live forever » de Queen lors des auditions à l’aveugle. Rappelons le principe : les coachs écoutent les talents, le dos tourné à la scène pour se focaliser sur la prestation vocale. S’ils sont séduits, ils peuvent se retourner pour découvrir physiquement l’artiste. Les candidats ont 2 minutes pour convaincre le juré.

« J’étais dans un état second, très stressé, confie Nico Sarro à Info-chalon. » Nous, les téléspectateurs, on n’a pas senti l’ombre d’un doute, on était à fond dans sa prestation. C’est qu’on a affaire à un chanteur amoureux de son art qui a plus de 200 concerts à son actif, 2 albums et 2 singles. Allez, Nico, on est avec toi !

La prestation de Nico Sarro les a tous bluffés : Vianney, Florent Pagny, Marc Lavoine et Amel Bent, les coachs de cette 10e saison ont tous retourné leur fameux fauteuil rouge… Vianney en tête, qui a lancé un savoureux « C’est bon, ça ! ».

« Quand Vianney s’est retourné, quel soulagement pour moi ! Et quand les autres fauteuils ont suivi, c’était… extraordinaire ! » On imagine, même de loin, même tranquille dans son canapé, combien l’émotion a dû saturer le plateau. Bravo Nico.

Mon coach sera… Vianney !



Le privilège revient au candidat de choisir son coach : « J’ai choisi Vianney parce que son retour m’a parlé. Il a senti mes influences musicales et, au-delà, ma patte personnelle. C’est comme s’il m’avait compris. »

La prochaine étape, dont les répétitions débuteront sous peu, sera un duo avec un autre candidat, sur une chanson choisie par Vianney. Pour l’heure, Nico Sarro ne connait ni l’un ni l’autre. Mais il avance.

Nico Sarro



Le mieux, si vous voulez en savoir plus sur Nico Sarro, son parcours, ses albums, ses challenges, ses réussites, est d’aller visiter son site ici. Vous y découvrirez un passionné de musique depuis tout petit, un artiste qui a le bon goût d’être à la fois humble et sincère. C’est dire que l’artiste fait partie des talents rares.

« 3 minutes après mon passage à The Voice, je recevais des centaines de messages d’encouragement. Ça, c’est que de l’amour ! »

Que dire de plus ? Si ! Bonne route, Nico Sarro.

