L’association les Bulles Vertes Chalonnaises apporte un peu de réconfort aux chalonnais les plus précaires

La maraud’ mobile chalonnaise un vrai exemple pour tous !

Si en France près de 10 millions de tonnes d’aliments consommables sont jetés chaque année selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie), le Sénat estimait en 2017 que 8 millions de personnes en France n’ont pas accès à une alimentation équilibrée faute de moyens financiers. Il n’en fallait pas plus pour que l’Association ‘Les Bulles Vertes Chalonnaises’ organise « La maraud’mobile chalonnaise » afin de permettre aux plus fragiles d’accéder à des aliments déclassés fournis par un réseau de donateurs. Cette maraude ne se contente pas d’être présente dès l’arrivée des dons place de Beaune, elle veut aussi aider les étudiants en difficulté, en se déplaçant notamment à l’école MEDIA ART, et elle ne désespère pas non plus de pouvoir aussi aider les étudiants soignants de l’IFSI. En effet la pandémie de la Covid 19 met les étudiants face à des difficultés financières sans précédent.

Certains commerçants du marché de chalon donnent les fruits abimés en fin de vente et cela donne d’excellentes confitures qui nous l’espérons améliorent le quotidien des jeunes et moins jeunes. Un grand merci à fatma, filiz et leurs maris pour leur générosité, leur gentillesse et la qualité des marchandises qu’elles nous donnent à l’association, ces fruits sauvés de la poubelle font d’excellentes confitures anti-gaspi et faites maison.

Vous maintenant qui verrez passer une remorque sans âge traverser Chalon et tirée par Dominique Copreaux et son mari sachez qu’elle s’appelle ‘LA MARAUDE MOBILE’ et que son seul but est d’apporter un peu de réconfort aux chalonnais les plus précaires.

Une action de solidarité qui est à saluer !

Mise en ligne par J.P.B