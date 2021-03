La médiathèque de Saint Rémy s’invite chez les séniors en visioconférence 

La médiathèque de St Rémy veut rompre l’isolement des San Rémois et San Rémoises à l’aide de la visioconférence Zoom.

Avec la situation de crise que nous connaissons, la médiathèque de Saint Rémy ne peut pas accueillir dans ses murs, comme elle le souhaiterait, des participants aux animations, pourtant il faut garder le contact afin d’éviter que l’isolement ne soit dévastateur pour certaines personnes. Laurent Faivre, animateur multimédias, a proposé une formation sur l’application de visioconférence Zoom aux personnes qui fréquentent habituellement la médiathèque. Un test grandeur nature sur cette application a été fait avec une inscription au préalable pour recevoir le lien de connexion. Info Chalon.com faisait partie des invités à cette soirée test.

Zoom c’est quoi : « Zoom Vidéo Communications est une société américaine de services de téléconférence basée à San José, en Californie. Elle fournit un service de conférence à distance qui combine la vidéoconférence, les réunions en ligne, le chat et la collaboration mobile à l'aide d'applications propriétaires. » Source Wikipédia

Zoom c’est une des applications qui a littéralement explosé avec le premier confinement, par l'utilisation de visioconférence pour le télétravail mais également pour des usages grand public type apéritifs, réunions familiales ou anniversaires virtuels, cours de sport ou de yoga… Les inscrits à cette formation ont passé 2 séances avec Laurent pour apprendre à utiliser Zoom et, comme pour toute formation, il arrive un moment où il faut passer à la pratique pour vérifier si tout est bien compris. Ce fût le cas ce jeudi soir de 18h30 à 20h00 avec une thématique et foire aux questions toutes trouvées « le multimédia et la visioconférence». Pour répondre à toutes les questions et interrogations des 10 personnes connectées sur zoom, Laurent Faivre était aidé par Marie-Cécile Piot-Galland de l’espace public numérique de Gergy, Frédéric Husson du kiosque multimédia de Chalon, Marc Chambonnier de l’espace public numérique de Saint- Marcel et Patrice Brenot chargé du développement numérique et coordinateur des espaces numériques sur le Grand Chalon.

Une soirée riche en échanges qui a permis de créer et garder du lien social, de faire un atelier en distanciel où chaque participant apparaissait sur l’écran et pouvait intervenir sur les différents thèmes abordés. Lors de cette visioconférence on pouvait constater que seules des femmes s’étaient inscrites pour participer à ce débat dont Pascale Barbier adjointe aux solidarités et aux affaires sociales et Bénédicte Pinsonneaux conseillère. Cela peut amener à question : les femmes seraient-elles plus intéressées par les nouvelles technologies que les hommes ou auraient-elles plus besoin de communiquer, de garder des contacts en cette période de crise sanitaire ? Les formateurs reconnaissaient que même lors les formations les femmes représentent les 2/3 des participants.

Les principaux sujets abordés étaient surtout liés à l’utilisation de Zoom et sa différence avec Skype, Jitsi, WhatsApp et à l’utilisation des réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram…, à la sécurisation des données sur internet…à la différence entre les comptes publics et comptes privés. La dépendance aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux a été un point important signalé, une addiction qui ne touche pas seulement des jeunes.

Ce dispositif de visioconférence est une solution dont Pascale Barbier compte bien profiter pour son animation seniors nommée ̏ Papotage˝. Laurent, de la médiathèque, va renouveler régulièrement ces échanges en visio avec la population San Rémoise. Ces initiatives ont encore de beaux jours devant elles avec la situation actuelle en attendant de pouvoir retourner dans les musées, spectacles, cinémas, concerts et autres lieux de rencontres.

C.Cléaux