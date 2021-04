Coup de gueule des riverains et des conducteurs qui passent rue de Lyon

Les plots de délimitation de chaussée sont le désagrément de plusieurs conducteurs !

Jantes abimées, enjoliveurs cassés ou perdus suite au choc, les plots de délimitation de chaussée à l’angle de la rue de Lyon face au bar le ‘Purgatoire’ sont à l’origine de nombreuses dégradations sur les véhicules de particuliers.

Il faut dire que le virage en angle droit et la rue étroite ne permettent pas aux conducteurs de prendre plus large pour prendre leur virage et de ce fait, ils viennent souvent accrocher ces petites balises de 30 cm de haut qui font des ravages sur les carrosseries et les jantes des véhicules de passage.

Info-chalon a été alerté par des riverains qui auraient disent-ils avisé la Mairie mais qui ne constatent que rien ne bouge.

J.P.B