-4,8°c ce mardi matin à Champforgeuil - Un record pour un mois d'avril

D'importantes gelées sont observées ce matin sur l'ensemble du département. Elles sont plus fortes sur le Nord du département avec -5.1° à Saint-Gilles et Cussy-en-Morvan, -5° à Igornay, -4,8° à Saint-Prix, -4.5° à Epinac, -4.3° à Autun.

On remarque surtout un -4.8° à la station Météo-France de l'aérodrome Chalon/Champforgeuil qui vient battre le record du 9 avril 2003 où on avait relevé -4.4° selon la page Facebook Météo Saône et Loire.