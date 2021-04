COVID-19 en Bourgogne-Franche-Comté - Troisième vague de l’épidémie : dernier palier d’augmentation des capacités hospitalières, appel aux renforts de soignants

La troisième vague de l’épidémie se traduit désormais par une augmentation rapide du nombre de patients présentant des formes graves de la COVID et nécessitant une hospitalisation en Bourgogne-Franche-Comté. Plus de 1 350 personnes sont prises en charge à ce jour dans les hôpitaux de la région, dont plus de 180 en soins critiques.

Ce mercredi 7 avril, l’ARS a demandé aux établissements de santé de la région de mettre en œuvre les mesures prévues dans le cadre de la stratégie territorialisée de prise en charge des patients COVID + correspondant au dernier palier d’augmentation des capacités d’hospitalisation dédiées à cette prise en charge.

Objectifs : garantir à chaque patient le nécessitant un lit en service de médecine ou une prise en charge dans les services de réanimation ou de soins intensifs, renforcer la gradation territoriale des unités de soins critiques pour fluidifier les parcours, accroître la mobilisation des services d’aval (soins de suite et de réadaptation /SSR, hospitalisation à domicile /HAD) ...

Les mesures prises par les établissements doivent permettre de mobiliser jusqu’à 1 700 lits de médecine pour les patients atteints de COVID-19, 140 lits de soins intensifs et 300 lits de réanimation.

De nouvelles déprogrammations

L’ouverture de ces nouvelles capacités nécessite de réaffecter d’importantes ressources humaines médicales et soignantes à la prise en charge de patients souffrant de formes sévères de COVID-19, et donc d’augmenter le niveau de déprogrammation des activités chirurgicales et/ou médicales non urgentes, dont le report n’engendre pas de risque de perte de chance pour les patients.

Ces déprogrammations font l’objet de décisions collégiales de la communauté médicale de chaque établissement prises au regard de l’état de santé de chaque patient.