AVIS DE DECES - Madame Françoise CHARDON

CHÂTENOY-LE-ROYAL, CHALON-SUR-SAÔNE



Béatrice Khellaf et Frédéric Rolland,

sa fille et son gendre ;

Lizon et Darius ;

ses petits-enfants ;

Marie-Thérèse Chardon,

sa sœur ;

Michel Dailly ;

son beau-frère

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise CHARDON



à l'âge de 72 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 9 avril 2021 à neuf heures quinze en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey suivie de sa crémation.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.