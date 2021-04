BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Un forum de jobs d'été en ligne

Le réseau Info Jeunes et le Crous de Bourgogne-Franche-Comté s'associent et organisent un Forum Jobs d'été en ligne le mercredi 21 avril.

En raison du contexte de crise sanitaire, cette initiative remplace la vingtaine de forums qui se tenaient habituellement en présentiel entre février et avril dans toute la région.



Organisé en partenariat avec la Direction régionale académique à la jeunesse à l’engagement et aux sports, la Région Bourgogne-Franche-Comté, cet évènement a pour objectifs de :

- Favoriser la rencontre directe entre employeurs et candidats à la recherche d’un job d’été

- Faire connaître les organismes et les secteurs d’activité pourvoyeurs d’offres



À partir du site jobs-bfc.fr, les visiteurs pourront se connecter, visiter le forum virtuel et naviguer parmi les stands pour :

- S’entretenir individuellement avec les employeurs connectés

- Consulter des offres de jobs

- Solliciter des informations, des conseils, et prendre rendez-vous auprès des structures du réseau Info Jeunes et du Crous

- Participer à des ateliers d’information animés par des professionnels sur les thématiques :

- Cv et lettre de motivation

- Entretien et recrutement

- Jobs à l’étranger

- Service civique



Pour plus d’informations, visitez jobs-bfc.fr