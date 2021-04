Un appareillage typiquement sénatorial pour le sénateur Durain ?

Le clin d'oeil d'info-chalon.com.

Première sortie officielle depuis quelques semaines pour le sénateur Durain. Et pour cause, il vient de subir une opération de prothèse de hanche. De là, à imaginer qu'à 51 ans, il a été frappé par la malédiction sénatoriale, à moins qu'il soit question de se pencher sur l'état de santé des fauteuils du Sénat, le sénateur a repris tout de même les routes de Saône et Loire, après sa convalescence. Alors ne vous inquiétez pas si vous le croisez ! Il n'a pas eu d'accident d'escalade ni de VTT, ses deux grandes passions sportives. On lui souhaite un prompt rétablissement.