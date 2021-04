RÉGIONALES : Génération.s soutient la liste le Temps des cerises

En Bourgogne-Franche-Comté, le mouvement créé par Benoît Hamon soutient «la seule liste qui continue activement son combat pour un rassemblement plus large : celle du Temps des Cerises portée par Bastien Faudot».

Communiqué de Génération.s Bourgogne-Franche-Comté du 20 avril 2021 :



Génération•s, créé par Benoit Hamon, a décidé de rejoindre la liste « Le Temps des Cerises », rassemblant huit formations politiques de Gauche et de l’Ecologie, pour les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté.



Génération•s est à l’origine de l’appel au rassemblement des forces de Gauche et de l’Écologie pour les élections régionales 2021*.



En effet, seule une démarche unitaire sur la base d’un projet construit en commun permettra de conserver la Région à Gauche, d’accélérer la transition écologique et favorisera une dynamique victorieuse pour la prochaine présidentielle.



Mais aujourd’hui, la division et le repli sur les logiques d’appareil rend cette unité impossible, avec trois listes pour l’ensemble des forces de Gauche et de l’Écologie.



Pourtant, Marie-Guite Dufay, en tant que présidente sortante, et Europe-Ecologie-Les Verts, en tant que force majeure à Gauche, devraient être les acteurs du rassemblement.



Il n’en est rien !



Face à cette situation difficile, Génération•s prend le parti de rejoindre la seule liste qui continue activement son combat pour un rassemblement plus large : celle du Temps des Cerises portée par Bastien Faudot.



Nous envoyons par là même un message à l’adresse du Pôle Ecologiste et de sa tête de liste Stéphanie Modde, afin que les Ecologistes assument enfin les responsabilités qui sont les leurs : celles de rejoindre le rassemblement qui nous mènera aux victoires de demain.



Si l’urgence est incontestablement écologique, elle est aussi démocratique et sociale. Et la sincérité de cette conviction implique d’assumer la responsabilité qui en découle : donnons toutes les chances à la victoire dans notre Région.



Il nous faut désormais collectivement assumer nos responsabilités !



*Appel du 07/11/2020 « Ouvrons un espoir ! »