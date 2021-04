ECOSYSTEM : 8,4 millions d’équipements électriques et électroniques collectés en Bourgogne-Franche-Comté

La région Bourgogne-Franche-Comté se situe à la 3ème place dans le classement des régions, avec une performance de 12,9 kg par habitant.

En 2020, 31 896 tonnes d’équipements électriques ménagers ont été collectées, dont 227 tonnes d’ampoules. Ce volume correspond à un nombre total de 8,4 millions d’appareils pris en charge par ecosystm, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage.

Malgré une année perturbée par la crise sanitaire et la fermeture des points de collecte durant plusieurs semaines, imposée par le 1er confinement, les habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté ont poursuivi leurs efforts en faveur du recyclage de leurs équipements électriques.



90%* des Français déclarent être préoccupés par le recyclage et la valorisation des déchets. L’environnement n’est plus le sujet de quelques-uns mais est bien devenu une thématique majeure pour les habitants, qui ont le pouvoir d’agir en adoptant les bons gestes.



Il est donc indispensable de le rappeler, indique Sébastien Partida, responsable de la collecte chez ecosystem : « Stockés inutilement ou hors d’usage, tous les équipements électriques, du câble électrique au congélateur, en passant par les ampoules, peuvent connaître une seconde vie et méritent mieux qu’un abandon dans un tiroir ou une poubelle ».



Mais alors que faire de ces équipements ? Plusieurs solutions sont à la disposition des habitants :



- Pour commencer, entretenir les appareils électriques permet d’allonger leur durée de vie,



- Puis avoir recourt à la réparation avant de racheter du neuf, participe à une consommation responsable,



- Si les appareils fonctionnent encore, le don, à un proche ou à une association est un acte qui permet également de prolonger la durée de vie d’un équipement et de ne pas générer inutilement de déchets,



- Dans le cas d’appareils définitivement hors service, il est important de solliciter la reprise de l’ancien équipement à la livraison d’un neuf, de les rapporter en magasin ou en déchetterie. Tous les points de collecte de la région sont renseignés sur www.ecosystem.eco



Protéger les ressources et lutter contre le changement climatique :

Chaque geste compte puisqu’en moyenne, 76% des matières qui composent les équipements électriques sont recyclés sous forme de nouvelles matières, et 10% valorisés sous d’autres formes (énergie, remblais...). Les 14% restants, non valorisables, sont isolés et traités en installations spécialisées dans le strict respect des normes environnementales.



En 2020, la dépollution des gros équipements de froid (réfrigérateurs, congélateurs) a permis d’éliminer l’équivalent de 1,3 million de tonnes de CO2, en neutralisant les gaz contenus dans ces derniers.

De plus, le recyclage des appareils a permis d’éviter l’extraction de 3,6 millions de tonnes de matières brutes et ainsi lutter contre la surexploitation de nos ressources minérales.



Sébastien Partida conclut en indiquant : « Chaque geste en faveur du recyclage permet à ecosystem de contribuer à l’allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques et à la réutilisation de matières issues du recyclage ».



*Étude Elabe 2020 pour ecosystem