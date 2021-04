REGIONALES - Après la mise au point de Sauvadet face à Platret, c'est Emmanuelle Coint qui se retire

La journée n'est pas terminée pour Gilles Platret que les mauvaises nouvelles volent en escadrille. C'est au tour d'Emmanuelle Coint, tête de liste départementale pour la Côte d'Or de tirer sa révérence.

"Chers amis,

J’ai pris la décision, en conscience, de me retirer de la liste des régionales et de me consacrer, comme je le fais depuis 6 ans, à mon canton et ses habitants que j’aime". C'est par ces quelques lignes publiées sur les réseaux sociaux qu'Emmanuelle Coint a décidé de renoncer à présenter sa candidature aux régionales. Une annonce moins de quelques heures après avoir été aux côtés de Gilles Platret à Dijon, présentant les têtes de listes départementales en Bourgogne. L'annonce d'Emmanuelle Coint est à associer après celle de François Sauvadet, dont elle est première vice-présidente au conseil départemental de Côte d'Or. Cette journée de mercredi aura été pour moins fastidieuse pour Gilles Platret en Côte d'Or... et ça ne pourrait que commencer.

L.G