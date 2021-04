Une procédure ouverte par la commune de Mercurey pour installation "illégale"

Le distributeur automatique installé le long de la RD 978 à Mercurey a irrité l'équipe municipale.

Dominique Juillot est monté au créneau alors qu'il avait fait savoir dès les premiers contacts, son opposition à l'implantation d'un distributeur automatique de pizzas et autres sur la commune de Mercurey. La commune a adressé un recommandé il y a quelques jours au porteur de projet afin de lui demander des explications, alors qu'aucune autorisation municipale n'a été accordée. Le maire s'est rapproché des services de l'Etat également. Sans réponse du porteur du projet, le maire a d'ores et déjà fait savoir son intention de saisir la justice, pour une installation qualifiée "d'illégale". Pour autant, le distributeur en question est d'ores et déjà entré en fonction. Et d'autres devraient suivre prochainement dans le secteur.

L.G