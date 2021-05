RÉGIONALES : L'appel de Julien Odoul pour «une région de reconquête sociale et industrielle»

À l'occasion du 1er Mai, le candidat du Rassemblement National propose la création d'«un fonds souverain régional doté de 100 millions d’euros» pour accompagner le développement d'entreprises.

Communiqué de Julien Odoul du 1er mai 2021 :



Le 1er mai est chaque année l’occasion de célébrer le Travail et les droits des travailleurs.



Cette année, j’ai une pensée particulière pour les salariés de la fonderie MBF Aluminium de Saint-Claude, qui font face à une lourde menace de liquidation judiciaire de leur entreprise.



Cette catastrophe sociale est malheureusement le résultat de décennies de politiques économiques erratiques, menées tant par la gauche que par la droite, qui ont soutenu main dans la main accords de libre-échange, directive « travailleurs détachés » ou encore dumping social.



Elle est aussi la conséquence d’une inaction globale de la région Bourgogne Franche-Comté dirigée par la socialiste Marie-Guite Dufay, qui disposait pourtant de tous les leviers pour agir sur le terrain économique.



Si la situation ne s’est pas améliorée, si l’investissement s’est dégradé, si le nombre d’emplois supprimés a continué à augmenter, c’est bien que la politique qu’elle a mené ces 6 dernières années a failli.



Ce 1er mai ne peut donc se résumer à des incantations, à une succession de défilés sans lendemain.



Issu du parti qui rassemble aujourd’hui majoritairement les ouvriers et les employés de notre pays et candidat à l’élection régionale de juin prochain, je veux que la région agisse concrètement.



C’est la raison pour laquelle, si je suis élu président de la région Bourgogne Franche-Comté, je mettrai rapidement en place un fonds souverain régional doté de 100 millions d’euros, somme à laquelle pourront s’ajouter les contributions des Bourguignons et des Francs-Comtois désireux de participer au redressement de notre région.



Ce fonds aura trois objectifs :



Investir massivement dans des entreprises prometteuses, qui ont besoin de capitaux pour démarrer leur activité, et qui créeront des emplois ;

Recapitaliser et favoriser la reconversion d’entreprises fragilisées et en souffrance. Ce fonds investira dès juillet 2021 dans MBF Aluminium ;

Protéger les entreprises stratégiques de notre région, qui feraient face à des menaces hostiles de rachat par des groupes étrangers.



Avec ce fonds, le Rassemblement National traduira concrètement son projet de « Région qui protège ! » et fera ce que la candidate sortante Dufay n’a jamais fait : défendre l’outil industriel et les emplois des Bourguignons et des Francs-Comtois.