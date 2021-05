CORONAVIRUS - 1ere étape du changement de règle à partir d'aujourd'hui

La principale nouveauté du jour.... c'est la disparition de l'attestation obligatoire de déplacement et surtout la levée des restrictions des 10 kilomètres.

Première étape de déconfinement ce lundi 3 mai avec la levée des restrictions de circulation. Les attestations de déplacement sont désormais suspendues. Vous pouvez également aller au-delà du périmètre des 10 kilomètres mais aussi vous rendre dans une autre région. Une vraie bouffée d'oxygène pour nombre de familles même si le temps n'est pas forcément au beau fixe. Rassurez-vous, Météo France nous annonce un superbe week-end en fin de semaine ! Vous pouvez déjà planifier vos sorties !

Autre nouveauté du jour, après deux semaines de coupures et deux semaines de vacances, collégiens et lycéens reprennent la route de leurs établissements scolaires. 4e, 3e et lycéens seront en demi-jauge dans les départements classés rouge alors que les 6e et 5e reprennent leurs cours normalement, mais toujours en arborant les masques sanitaires. En Saône et Loire, le taux d'incidence étant situé en-dessous des préconisations gouvernementales, c'est tout simplement un retour à la "normale" pour les collégiens et lycéens. Pour la levée du port du masque par contre, il faudra attendre encore un peu... du moins espérons-le !

Attention la levée de l'usage de l'attestation n'entraîne pas la levée du couvre-feu. Il court toujours à partir de 19h !

Côté activité commerciale, aucun changement pour l'instant. La levée partielle des restrictions interviendra à compter du 19 mai.

L.G