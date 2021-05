Cécile Untermeier explique pourquoi elle a voté «contre» la loi Climat

Communiqué :

Projet de loi « climat » : pourquoi j’ai voté contre

La faiblesse du texte explique mon opposition à l’adoption du projet de loi « climat » par l’Assemblée nationale mardi après-midi. Il y a certes des choses utiles dans ce projet de loi, mais ce qui l’emporte en fin de compte, ce n’est pas ce qui est dedans, mais tout ce qui devrait y être et qui n’y est pas. Avec les députés de mon groupe, nous ne pouvons pas cautionner l’esquive permanente de la protection de l’environnement, de la biodiversité et du défi climatique par la majorité parlementaire.

Tout au long de l’examen du texte, nous avons avancé des propositions concrètes : un Prêt à Taux Zéro pour l’acquisition de véhicules non polluants, une TVA abaissée à 5,5 % pour les transports en commun, une interdiction stricte de louer les logements très mal isolés,

une procédure simplifiée d’accès aux aides pour des travaux de cette nature, la prise en considération des contraintes du monde rural… Nous avons proposé des outils juridiques adaptés permettant d’accompagner cette politique qui s’impose à nous. Toutes ces mesures

ont été rejetées par le gouvernement.

Face à l’urgence climatique, économique, sociale, les solutions existent. Il est regrettable que nous n’ayons pas été entendus.

Cécile Untermaier

Députée de Saône-et-Loire