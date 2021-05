BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Trois acteurs de l’Économie sociale et solidaire (ESS) récompensés par la Fondation Crédit Coopératif

L’édition 2021 des « Prix de l’Inspiration en ESS » de la Fondation Crédit Coopératif récompense des structures de l’ESS, acteurs engagés et « inspirés » qui mettent en œuvre des projets utiles et socialement remarquables dans toute la région Bourgogne-Franche Comté.

Parmi les 22 candidatures reçues dans la région, les représentants des sociétaires du Crédit Coopératif ont désigné trois lauréats régionaux.Pleinement intégrés dans leur territoire, ces 3 lauréats apportent des réponses concrètes à de nombreux défis de société dans un contexte de crise économique et sociale, démontrant ainsi leur rôle d’innovation sociale. Acteurs de la résilience, impactants et engagés, ils participent à une transition écologique et sociale. Les projets des lauréats seront également étudiés pour participer à l’automne à la sélection nationale de la Fondation Crédit Coopératif.

1er Prix régional /DEMAIN SCOP (Lons-le-Saunier- 39)

« Créer des emplois pour les personnes exclues grâce à la confection de masques et de vêtements de travail »

Entreprise d’insertion pionnière du recyclage, le groupe coopératif Demain s’engage pour une société inclusive plus juste et plus solidaire. Au cœur de la crise de la Covid-19, avec le Clus’Ter Jura et une vingtaine d’acteurs locaux, Demain a initié la création de l’Atelier Textile Jurassien pour répondre à la demande urgente de masques. S’incluant dans le projet national « Résilience », le groupement souhaite aujourd’hui pérenniser cette activité en l’ouvrant plus largement à la confection de produits textiles originaux, axés sur les tenues professionnelles, en valorisant le Made in France et la coopération entre acteurs de la filière textile.

En février 2021, le Ministère du Travail débloquait une enveloppe totale de 600 millions d’euros pour aider les entreprises, groupements d’entreprises, associations ou établissements de secteurs critiques à relocaliser leurs projets en France. Né lors du premier confinement, le Projet Résilience réunit les entreprises du textile, d’insertion et les Entreprises Adaptées (EA) françaises et a permis de produire 2 millions de masques pour lutter contre la pandémie. Si la production de masques est désormais sous contrôle, ces entreprises restent cependant mobilisées pour une relocalisation française de l’industrie textile, s’engageant pour une production plus écologique, solidaire et sociale. Dans un contexte où la conscience environnementale prend de plus en plus d’ampleur, la relocalisation d’une industrie comme le textile est cruciale : ce sont des produits qui voyagent, le rejet de CO2 est donc très important. De plus, une relocalisation française signifierait que la fabrication textile serait soumise aux normes environnementales et sociales européennes.

Le Plan Relance, également mis en place par le gouvernement, a déjà permis entre autres la relocalisation de Smoby Toys dans le Jura, créant 5 nouveaux emplois dans un département touché par un taux de chômage de 5,6%.

Le soutien de la Fondation (4 000 €) permettra à la coopérative d’acquérir un matériel spécifique aux métiers de couture

2e Prix régional / L’ENHARMONIQUE (Cluny- 71)

« Faciliter l'accès à la culture et à la musique classique des personnes isolées ou empêchées grâce à une scène itinérante. »



Reconnu pour son exigence et sa qualité pour la musique ancienne, l’ensemble Masque souhaite rendre la musique baroque plus accessible aux personnes « empêchées ». Avec son association de soutien, l’Enharmonique, l’ensemble propose un projet original de diffusion musicale. Le projet porte que la construction d’un semi-remorque transformé en salle de spectacle itinérante d’une quarantaine de places qui, dans un cadre intime et adapté, proposera des concerts en réalité augmentée de grande qualité, en dehors de leur cadre traditionnel.

En 2018, 18 % de la population française est sensibilisée à la musique classique en France alors qu’en Île-de-France, ce pourcentage monte à 83% ! Ces disparités territoriales entre espace urbain et rural démontrent la nécessité de continuer à défendre le droit à la culture pour tous. La région Bourgogne France Comté a ainsi créé le projet Idylle en 2017 pour mettre en lumière les initiatives culturelles locales. Si la culture est souvent synonyme de tourisme, elle est avant tout génératrice de lien social. L’essor des scènes itinérantes dont l’objectif est de resserrer les liens et de combattre la solitude en apportant la culture chez chacun en est une démonstration.

Le soutien de la Fondation (3 500 €) contribuera à l’acquisition et à l’aménagement du semi-remorque en salle de spectacle mobile et itinérante.

Prix Coup de cœur régional / La Maison de Jeanne (Belfort - 90)

« Créer un lieu de vie réparateur et bienveillant pour les mamans solos et femmes sans enfants »



L'association La Maison de Jeanne souhaite créer une structure d'accueil innovante, réparatrice et bienveillante pour les jeunes femmes isolées et/ou en situation de monoparentalité. Ce projet construit autour d'un accompagnement global et individualisé, doit faciliter leur insertion professionnelle. Pour aider les jeunes femmes, la Maison de Jeanne dispose de 6 logements meublés et d'une micro-crèche. L'accompagnement repose sur le logement des familles, mais aussi sur la mise à disposition d'équipements et de services permettant la levée des freins pour l'accès à l'emploi : parcours et suivi individualisé sur deux ans et mise à disposition d'un moyen de garde d'enfants à horaires élargis.

En 2015, 34,8% des familles monoparentales sont en situation de pauvreté contre 8,6% des ménages composés d’un couple avec un ou deux enfants. En outre, en 2017, 19% des personnes ayant fait une demande d’hébergement d’urgence en Bourgogne Franche-Comté étaient des familles monoparentales. L’emploi demeure une source d’inégalité forte entre hommes et femmes : dans la région en 2020, 8 salariés à temps partiel sur 10 étaient des femmes.

Le soutien de la Fondation (1 500 €) contribuera à l’acquisition de mobilier pour la micro-crèche.

Les Prix de l’Inspiration en ESS, un label de reconnaissance et d’innovation

Pour François COLAS, Président du jury régional, « La remise des prix de l’Inspiration en ESS permet de valoriser les forces vives en Bourgogne Franche-Comté. Cette année plus que les autres, ce rendez-vous sera l’occasion de récompenser trois structures locales qui partagent et transmettent les valeurs auxquelles croit la Fondation Crédit Coopératif – agir pour une société plus juste, plus participative et plus écologique - et qui œuvrent en ce sens au quotidien. Chaque année nous faisons le constat d’un élan toujours plus vif et créatif en faveur d’une société plus solidaire et les projets que nous avons examiné l’ont encore confirmé. Notre région affiche une belle dynamique et je félicite toutes celles et ceux qui participent de près ou de loin à ces initiatives, plus que jamais indispensables dans le contexte actuel ».

Lancés il y a 36 ans par la Fondation Crédit Coopératif, les Prix de l’Inspiration en ESS récompensent, en 2021, 59 structures sélectionnées par les Comités des sociétaires du Crédit Coopératif. Parmi les lauréats, 42 sont également primés au niveau régional et 4 le seront à l’échelle nationale.

Chaque année, la Fondation alloue près de 300 000 euros aux Prix et à la promotion des projets des lauréats.

La Fondation Crédit Coopératif se mobilise ainsi pour que l’Inspiration de celles et ceux qui s’engagent pour l’intérêt commun soit valorisée et accompagnée. « Parce que pour agir grand, il faut commencer petit ».