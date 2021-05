RÉGIONALES : «Les écologistes ne recherchent pas le problème mais la solution», affirme Stéphanie Modde

Tête de liste écologiste pour les élections régionales fin juin, Stéphane Modde et plusieurs de ses colistiers se sont retrouvés ce samedi 8 mai à Dijon pour la présentation d’une liste «pour un nouvel élan écologiste et solidaire». Plusieurs intervenants ont souligné la «pertinence» de l’écologie pour remédier à la crise et répondre à l’urgence.