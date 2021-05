Réouverture annoncée pour le 19 mai au Musée de Bibracte

A période exceptionnelle, propositions exceptionnelles annonce l'établissement. Attention le restaurant du site reste fermé jusqu'au 13 juin.

Dès mercredi 19 mai, le musée aura le plaisir de recevoir à nouveau les visiteurs.

Tout a été mis en œuvre pour que cette réouverture respecte des règles sanitaires strictes : jauge de visiteurs réduite, signalétique adaptée, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, protocole à observer par le personnel et les usagers. Le musée sera ouvert tous les jours, même les jours fériés, de 10h à 18h.

En marge de l'exposition permanente, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir l’exposition temporaire « Portrait de territoire. Le pays du Beuvray », qui met à l'honneur à la fois le site du mont Beuvray et ses habitants.

Sur le site archéologique, tout au long d’un parcours, c’est l’installation artistique « La Voix, le Loin », que les visiteurs apprécieront. Jean-Luc Raharimanana, auteur et artiste malgache, y fait résonner ses photos de voyage avec une centaine de ses poèmes, inspirés par sa résidence d’écriture à Bibracte.

Pour les individuels, des visites guidées du site archéologique partiront les dimanches, jours fériés et ponts à 14h30. Elles sont pour l’instant limitées à 5 participants, et sur réservation uniquement, au 03 85 86 52 40.

Ici encore, la sécurité sanitaire est garantie.

Pour les familles et les groupes constitués, jusqu'à 5 personnes, des visites "à la carte" ont été créées.

Avec la formule "Bibracte sur mesure", un guide-animateur est disponible pour un petit groupe, au jour et à l’horaire choisis par le groupe, pour une découverte de 2 heures du site archéologique et de son environnement naturel. Le tarif est de 52 € pour le groupe et la réservation est obligatoire 48h à l’avance au 03 85 86 52 40.

On peut aussi profiter des 200 hectares de la ville antique de Bibracte, sur le mont Beuvray, pour s’y balader librement.

Deux possibilités : soit laisser sa voiture sur le parking du musée et accéder au site à pied, pour une expérience maximum, soit accéder jusqu’au sommet en voiture et se promener ensuite parmi les vestiges. Un plan de visite gratuit est disponible à l’accueil du musée ou en libre-service devant le musée et des panneaux explicatifs sont disposés sur chaque lieu de fouilles.

Le restaurant Le Chaudron restera quant à lui fermé jusqu'au 13 juin, conformément aux consignes gouvernementales.

Pour passer une journée de rêve à Bibracte, il ne faut pas hésiter à apporter son pique-nique. Installé sur un banc ou assis sur l’herbe, on profite du calme, de la nature et des magnifiques panoramas. Bol d'air garanti !