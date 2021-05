Benjamin Griveaux annonce la fin de sa carrière politique... (encore)

C'est sur les réseaux sociaux que le député de Paris et Chalonnais bien connu à annoncer sa décision.

C'est par l'intermédiaire d'une très courte publication sur les réseaux sociaux que le député de Paris, Benjamin Griveaux, a annoncé mettre un terme à sa carrière politique, posant une démission immédiate de son mandat de parlementaire alors qu'il lui restait encore plus d'un an pour mener son mandat à terme. Une décision qui n'est pas sans rappeler son éloignement en 2014 des hémicycles Saône et Loirien alors qu'il avait été élu conseiller municipal d'opposition, malgré la défaite de Christophe Sirugue face à Gilles Platret, mais aussi en sa qualité de conseiller général du canton de Chalon Centre.

Avant même qu'Emmanuel Macron ne prenne la décision de s'embarquer dans l'aventure présidentielle en 2017, Benjamin Griveaux avait déjà fait savoir son retrait de la vie politique en 2014 et s'était embarqué dans une carrière relativement courte chez Unibail, avant de co-créer le mouvement politique qui allait porter à la victoire Emmanuel Macron.

En politique, une chose de sûre, c'est que les affirmations du jour ne sont jamais celles de demain et que chasser le naturel du Politique, il reviendra nécessairement au galop, d'une manière ou d'une autre. En attendant, Benjamin Griveaux a annoncé la création d'un cabinet de consultant à destination du monde de l'entreprise.

L.G

Photo Laurent Guillaumé

Communiqué de Benjamin Griveaux "J’ai décidé de quitter mon mandat de député et ai présenté hier ma démission à Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale. C’est un choix personnel qui intervient après de nombreuses années dédiées à la vie publique.

Je remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance. Je suis reconnaissant au président de la République de m’avoir donné la sienne. Je reste fidèle au projet de transformation de notre pays qu’il a initié en 2017. Et je sais que mes collègues ministres et parlementaires, avec qui j’ai eu l’honneur de travailler, le mèneront à bien.

Je m’engage désormais dans une autre voie. J’ai aimé l’énergie dégagée par les entrepreneurs que j’ai eu la chance de rencontrer au cours de ma vie. Cette même énergie m’anime aujourd’hui. C’est pourquoi je crée un cabinet qui conseillera et accompagnera les dirigeants d’entreprise dans leurs choix stratégiques.

Un nouveau chapitre s’ouvre !