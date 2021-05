Le Conservatoire du Grand Chalon vous propose de vous inscrire ou de vous réinscrire pour l’année 2021/2022, en musique, danse et théâtre à partir de 5 ans

Communiqué du Conservatoire !

Pour toute personne non inscrite au Conservatoire en 2020/2021, vous pouvez vous inscrire du lundi 26 avril jusqu'au vendredi 23 juillet 2021 inclus .

Les élèves déjà inscrits au Conservatoire en 2020/2021 pourront se réinscrire sur le site du Conservatoire via leur espace usager du jeudi 1er juillet au dimanche 22 août 2021.

Retrouvez toutes les démarches à effectuer par discipline sur le site du Conservatoire : https://conservatoire.legrandchalon.fr/pratiquer/les-inscriptions

Les tarifs d’inscription du Conservatoire sont facturés pour l’ensemble de l’année scolaire et pour tout élève présent aux cours à partir du mois d'octobre. Ces tarifs varient selon les études suivies et selon le lieu d’habitation (agglomération du Grand Chalon ou hors agglomération). Il existe de nombreuses réductions (se conférer à la fiche tarif sur le site). La location d’instruments de musique est également possible.