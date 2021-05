Cette randonnée, organisée par l'association « Le rêve de Marie Dream », qui œuvre pour améliorer les conditions de vie des enfants atteints de cancers, aura lieu le 12 septembre à Givry.

L'association a choisi fin 2019, bien avant l'arrivée de la pandémie, de remplacer en 2020 la marche par un spectacle pour enfants. Elle avait en effet besoin de récupérer un peu, après l'important investissement que lui avait demandé l'organisation de l'édition 2019, qui avait réuni plus de 3600 participants.

2021 verra le retour de cette manifestation, qui porte le nom de Marie, fille de Sylvie et Didier Garopin, emportée à l’âge de 16 ans par un lymphome lymphoblastique.

Ensemble contre les cancers pédiatriques !

Depuis 2016, les 2 givrotins ne cessent de se battre pour mobiliser les gens sur les cancers pédiatriques, en poursuivant deux objectifs : apporter des fonds à la recherche contre cette maladie, qui touche chaque année 250 nouveaux enfants en Bourgogne Franche-Comté, et améliorer leurs conditions de vie pendant et après la période de traitement.

Et cette année, l'association a en plus décidé de rejoindre l'équipe AJA ( Adolescents, Jeunes Adultes) de l'ONCO BFC, le réseau de cancérologie de la Bourgogne Franche-Comté,

Dans ce cadre, elle contribuera au financement de séances d'art-thérapie, d'après un concept baptisé « Artdolescent ». Cette idée a été développée sur Givry par Sabrina Vailleau-Lanni (art-thérapeute et artiste bodypainter) et Alexandra Quatrain (photographe professionnelle). Elle permet aux adolescents et jeunes adultes atteints de cancers ou en rémission, de s'exprimer et d'être accompagnés, pour mieux évacuer leur mal-être.

Bien entendu, l'intégralité des bénéfices générés par cette journée, sera reversée à la lutte contre les cancers pédiatriques.

Des nouveautés pour cette 4ème édition:

L'association est donc motivée comme jamais pour réussir cette 4ème édition, en espérant que la météo et les conditions sanitaires ne viendront pas gâcher la fête.

Car même si la cause défendue est très sérieuse, il s'agit bien d'une fête, où règnent la joie de vivre et la convivialité, comme l'atteste le slogan de cette édition 2021 « Ensemble, marchons, courons, rions et amusons-nous ».

Sylvie et Didier ont d'ailleurs hâte d'y être, impatients qu'ils sont de retrouver cette ambiance et de pouvoir de nouveau œuvrer pour les enfants malades, ce que le contexte sanitaire ne leur a pas trop permis de faire durant l'année qui vient de s'écouler.

Concrètement, ce qu'on appelle communément «la randonnée » , comprend en fait 2 parcours (12 et 20 km) avec des nouveaux tracés, une chasse aux trésors-photos de 6 km et un rallye promenade de 3 km. Ce dernier, intitulé « Le secret des Fontaines » remplacera l'habituelle marche de 3 kilomètres, qui avait connu quelques problèmes en 2019.

Autre nouveauté, les personnes qui ne pourront être présentes le 12 septembre à Givry, pourront participer à distance à la fête. Il leur suffira de s'inscrire sur Internet, de marcher ou courir sur le lieu où ils seront, et d'envoyer une photo à l'association . Le tout en ayant pris soin de s'habiller en bleu, qui était la couleur préférée de Marie et qui est devenu « dress-code » de cette journée.

Enfin, pour éviter tout incident le 12 septembre, la municipalité de Givry, par l'intermédiaire de Baptiste Nugues, Conseiller Délégué en charge de l'Urbanisme et de la Réglementation, a prévu de rencontrer prochainement les propriétaires des parcelles, que les projets de tracés prévoient de traverser.

Une communication très originale

Toujours à l'affût d'innovation, l'association a souhaité adopté un nouveau support, qui viendra s'ajouter à ceux habituellement utilisés.

Elle propose une façon ludique et originale de communiquer, qui consiste à déposer dans l'endroit de son choix un galet, qu'on aura préalablement peint selon son inspiration et au verso duquel on aura précisé l'existence de la randonnée le 12 septembre.

Chaque personne qui le souhaite peut créer et déposer ces galets et les personnes qui les trouveront pourront se prendre en photo avec et déposer ce cliché sur le groupe Facebook www.facebook.com/groups/ungaletpourunreve

Sylvie Garopin a déposé le premier galet le 4 mai dans la zône de loisirs de Dracy, et à ce jour, soit seulement 10 jours après, 141 clichés ont été déposés sur le Groupe !

En pratique :

Inscription et renseignements complémentaires sur le site le l'association https://www.le-reve-de-marie-dream.fr/les-parcours-2021.html

Les inscriptions sur place seront possibles le jour même, avec une majoration de 2 euros.