AVIS DE DECES - Madame Marinette MARCHONS née BOUILLIN

BUXY, GRANGES



Bertrand et Nadine Marchons,

son fils et sa belle-fille ;

Aline et Stéphane,Antonin et Sabrina,

Stephane,

ses petits-enfants ;

Maël,Kelvin,

ses arrière-petits-enfants,

Éric,Béatrice

Ainsi que toute la famille,

ont l'immense peine de vous faire-part du décès de



Madame Marinette MARCHONS

née BOUILLIN

survenu à l'âge de 88 ans.

La cérémonie sera célébrée jeudi 20 mai 2021, à 10h00, en l'église de Buxy.

Marinette sera visible à la chambre funéraire Mansuy à Buxy jusqu'à dimanche 16 mai.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Michel

décédé en 1979.