"Dominique Juillot a porté l’Elan avec son cœur et avec ses tripes !"

"Dominique Juillot vient d’annoncer qu’il ne serait plus Président de l’Elan Chalon l’année prochaine.

Je mesure à quel point cette décision fut dure à prendre et il ne m’appartient pas de la commenter.

J’ai vu et vécu avec Dominique depuis 2001 les hauts et les bas de l’histoire du Club. Il a toujours porté ce club, avec passion, avec cœur et avec ses tripes.