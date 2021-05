REOUVERTURE ANNONCEE - "Nos terrasses vous attendent dès mercredi" aux Charmilles à Lux

Marianne Anciaux est aux anges alors que se profile à grande vitesse le déconfinement tant attendu. Ce mercredi, ce sera le retour des clients au restaurant des Charmilles à Lux.

Elle ne cache pas sa satisfaction "de revoir nos fidèles clients qui n'attendent que ça". Marianne Anciaux est elle aussi dans les starting-blocks de la réouverture même si l'établissement n'a pas chômé pendant cette période jamais vue dans l'histoire. "On a travaillé tout le temps du confinement en dehors du week-end, ce qui nous a permis de faire tourner notre équipe. On a souhaité maintenir au travail tout le monde d'une manière ou d'une autre, ce qui nous permet de redémarrer l'accueil du public en toute sérénité" concède la patronne des lieux. Pour autant, la période sanitaire aura permis de révéler des points forts et des points faibles de l'établissement, "on va maintenir les plateaux dédiés aux entreprises. Ils ont remporté un vif succès auprès de notre clientèle. Pas question de changer quelque chose qui marche et qui plaît".

"Nos terrasses vous attendent dès ce mercredi" s'amuse à préciser Marianne alors que l'équipe Anciaux n'a eu de cesse de s'adapter aux préconisations sanitaires. Par contre par sécurité et compte tenu de l'affluence annoncée, il est préférable de réserver au 03 85 48 58 08.

Une nouvelle carte vous attend avec la traditionnelle formule à 14,90 euros ainsi que la formule entrée, plat et dessert à 17,90 euros.

Allez sortez les couverts et affûtez les fourchettes ! Ils vous attendent !

Laurent Guillaumé