La carte d'identité nouveau format débarque en Saône et Loire

À compter du 14 juin 2021 la carte nationale d’identité (CNI) nouveau format sera déployée dans la région Bourgone-Franche-Comté .

Cette nouvelle CNI a été conçue pour répondre aux usages du quotidien (nouveau format de type carte bancaire, matériau plus robuste en polycarbonate, éléments en relief pour l’inclusivité des personnes malvoyantes…).

Elle aura un visuel modernisé reprenant en particulier les symboles de la République, le drapeau français, la Marianne et le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Elle comporte des sécurités innovantes comme un dispositif holographique de nouvelle génération, changeant de couleur pour protéger la photographie sur la carte et des sécurités à l’état de l’art avec un fond sécurisé et une puce hautement sécurisée.

A compter du 2 août prochain, tout usager remplissant les conditions pour se voir délivrer ou renouveler une CNI, bénéficiera de la nouvelle carte. Les anciennes CNI en cours de validité après le 2 août seront bien sûr toujours valables jusqu’à expiration. En revanche, à compter d’août 2031, les CNI anciens modèles ne permettront pas de voyager dans les autres pays européens.

Pour renouveler votre CNI vous pouvez vous rendre dans l’une des communes du département dotées de dispositifs de recueils dont la liste se trouve sur le site des services de l’État en Saône-et-Loire (http://www.saone-et-loire.gouv.fr/la-nouvelle-carte-nationale-d-identite-cni-a13820.html ).