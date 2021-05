Casting nombreux figurants, 20/65 ans, pour le film UNRUEH réalisé par Cyril Shaublin dans le Jura Bernois

e long-métrage d’époque « UNRUEH produit par Seeland Filmproduktion et réalisé par Cyrid Shaublin sera tourné cet été en Suisse dans le Jura Bernois entre le 28 juin et le Ier août 2021. Nous recherchons pour ce film un grand nombre de figurant-e-s habitant dans la région.

– Des hommes et femmes entre 20 et 65 ans ainsi que des enfants disponibles entre 3 et 15 jours durant la période de tournage (28 juin au 1er août)

Aucune expérience de jeu n’est requise. Cependant, nous recherchons si possible pour une partie des rôles d’horlogers et horlogères. des personnes habiles de leurs mains faisant du travail de précision ou travail manuel comme métier.

ATTENTION, étant donné qu’il s’agit d’un film d’époque. nous recherchons des personnes avec des couleurs de cheveux naturelles, pas de mèches, pas de teintures, pas de coupe de cheveux modernes. Les hommes si possible devraient avoir de la barbe et/ou de la moustache.

