DEPARTEMENTALES - CANTON SAINT REMY - Une équipe inédite pour ravir le canton à la gauche

Florence Plissonnier et Raymond Burdin, respectivement maire de Saint-Rémy et de Saint-Marcel ont décidé de répondre favorablement à l'invitation lancée par André Accary.

Cette partie sud de l'agglomération chalonnaise est historiquement marquée à gauche en terme d'impacts électorals, même si les deux grandes communes du canton, à savoir celles de Saint-Rémy et Saint-Marcel sont passées dans le giron de la droite aux élections municipales de 2014 et renouvelées en 2020. Forts de leurs réélections au printemps 2020, André Accary a sollicité Raymond Burdin et Florence Plissonnier, respectement maire de Saint-Marcel et maire de Saint-Rémy pour briguer le canton, historiquement marqué à gauche. Historiquement à gauche mais la non-candidature de Fernand Renault, conseiller départemental sortant, qui a décidé de vivre pleinement sa retraite, soulève quelques espoirs à droite, même si Christine Louvel, conseillère départementale sortante repart avec le maire de Lux, Stéphane Hugon officiant jusqu'à présent en sa qualité de remplaçant du titulaire du canton.

Pour constituer le quatuor, le corporatisme des pompiers aura fonctionné à plein régime, puisque Fabrice Chevillard, chef des sapeurs pompiers du Centre d'Intervention de Saint Loup de Varennes et Varennes le Grand et ancien adjoint à Francis Debras battu à Saint Loup de Varennes en 2020, a répondu à l'appel de Raymond Burdin. Florence Plissonnier pourra compter sur Ghislaine Benedet, ancienne adjointe au maire d'Epervans et fraîchement retraitée.

Ce sont donc des élus bien connus qui entrent en campagne sur le canton sud de Chalon sur Saône avec déjà un certain nombre de sujets liés notamment à la sécurisation de certaines routes départementales sur le canton. Plusieurs zones névralgiques ont été relevées sur le canton et qui devraient faire l'objet d'une attention toute particulière des services départementaux.

Laurent Guillaumé