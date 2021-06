AVIS DE DECES - Madame Léone VERRIEN née VERRIEN

CRISSEY

Annie et Jean-François, Bernadette et Pierre, Patricia, ses filles ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Henri et Josette, Jean-Paul et Marie-thérèse, Christian et Josette, ses frères ;

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Léone VERRIEN

née VERRIEN

à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité familiale.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Marcel VERRIEN

et son fils,

Rémy VERRIEN