Samedi c'était la Journée de l'Alternance au SmartCampus de Chalon-sur-Saône

La CCI de Chalon-sur-Saône proposait ce samedi des formations adaptées aux besoins des entreprises locales. L'alternance permet une très bonne insertion professionnelle. Plus de détails avec Info Chalon.

Commerce - distribution, achats, gestion, banque - assurance, assistanat, RH, marketing digital, management, international, QHSE… Le pôle de formation de la CCI de Chalon-sur-Saône propose 15 diplômes dans dix filières, du BAC à Bac + 5.



Des formations diplômantes rémunérées et diversifiées qui privilégient l'apprentissage et l’alternance. Une voie très intéressante pour l'insertion professionnelle des apprenants tout en répondant bien aux besoins des entreprises locales.



Samedi 5 juin, de 9 heures 30 à 16 heures 30, SmartCAMPUS organisait la Journée de l'Alternance.



C'est la 3ème Journée Portes Ouvertes organisée par la CCI, cette année.



Parmi les visiteurs, deux profils se dessinent : des jeunes qui ont entendu parler de cette journée sur le site (www.alternance-cciformation.fr) via les réseaux sociaux, un conseiller Pôle Emploi ou leurs écoles puis ceux qui ont déjà été contactés par téléphone pour un prépositionnement et qui sont venus ce samedi matin pour un entretien.



Il y a une grosse pénurie de candidats dans la filière Commerce - distribution, de nombreux postes BTS Management commercial opérationnel (MCO) sont donc à pourvoir; ils permettent de travailler dans des commerces, des points de vente, en moyenne et grande distribution (vente-conseil, gestion des stocks, relation clients, etc) mais aussi des postes en Manager de la distribution (Bac + 3) pour intégrer chez des enseignes connues comme Castorama, Décathlon, Darty, pour ne citer que ces trois exemples, mais aussi des points de vente plus petits en bijouterie, des bureaux de tabac.



De nombreux autres postes sont à pourvoir dans les filières RH ou commerciales sont à pourvoir (Bac + 2 ou Bac + 3), allant de l'attaché commercial au conseiller commercial que ce soit en secteur banque - assurance ou dans l'industrie.



«On a un accueil permanent entre 8 heures et 18 heures 30. Après, il nous faut engranger de la candidature avant septembre car les formations démarrent en septembre et octobre. Aujourd'hui, on a plus d'offres d'entreprises que de jeunes», explique Anne Colin, responsable de programmes SmartCAMPUS du pôle de formation de la CCI de Chalon-sur-Saône.



Il est question de plus de 100 offres sur la Saône-et-Loire.



Critères recherchés : bonne expression orale, bonne présentation, une pleine connaissance du métier que l'on vise et surtout être déterminé.



Notons que la CCI ouvre deux diplômes à la rentrée 2021-2022 : un BAC + 5 Achats et Supply chain sur Chalon-sur-Saône et un Bac + 3 Chef de projet e-commerce et marketing digital sur Mâcon et Dijon.



Selon les années, il y a entre 180 et 200 jeunes qui sortent diplômés des pôles de formation en Saône-et-Loire.



La prochaine Journée de l'Alternance aura lieu en décembre.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati