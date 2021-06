Le Trophée du Crémant de Bourgogne 2021 fait étape au Golf de la Roseraie

Etape chalonnaise pour le Trophée du Crémant de Bourgogne 2021 avec cinquante golfeurs en lice.

Après les Golfs de Dijon Norges le 9 mai, du Château d’Avoise le 16 mai et de Beaune-Levernois le 22 mai, le Golf de la Roseraie accueillait ce dimanche 30 mai une des sept manches qualificatives du Trophée du Crémant de Bourgogne 2021. Une compétition organisée depuis 2012 par l’Union des producteurs et élaborateurs de crémant de Bourgogne (UPECB) et disputée cette année sur les parcours du Golf de Beaune-Levernois, du Golf de la Roseraie, du Golf du Château d’Avoise, du Golf du Château de Chailly, du Country Club Jacques Laffite Dijon Bourgogne, du Lyon Salvagny Golf Club et du Golf Club de Mâcon. La finale des vainqueurs et la soirée de clôture avec remise des prix étant prévues au Château de Chailly le samedi 26 juin prochain.

La liste des qualifiés



Ne faisons pas durer le suspens plus longtemps. Sont qualifiés à l’issue de la manche chalonnaise pour la finale de Chailly chez les dames Chanyanut Choeihom-Dupuy en 1re série, Brigitte Brelaud et Marie-France Lagorgette en 2e série, Virginie Planté en 3e série ainsi que chez les messieurs Edouard Martinon, Bertrand Allegre et Alain Wavrant en 1re série, Renaud Boucharlat, Serge Pairoux et Jean-Luc Lartaud en 2e série, Frédéric Laugier et Serge Pourette en 3e série.

Le vainqueur hors concours



Mais paradoxalement le grand vainqueur de cette belle épreuve, à l’origine de laquelle se trouve l’AS Golf, n’a pas gagné son billet pour le parcours icaunais. Tout simplement parce qu’il est professionnel et que le Trophée du Crémant de Bourgogne n’est pas ouvert aux joueurs ayant fait du golf leur métier. Entre deux tournois de l’Alps Tour, la 3e division européenne, Nicolas Platret était de passage à Chalon. L’ancien élève de l’école de golf de Chalon, aujourd’hui licencié à Biarritz, avec quatre birdies à la clé et malgré une fin difficile, a logiquement devancé son copain Edouard Martinon, lequel s’est consolé en s’adjugeant le précieux sésame.

Le Trophée du Crémant de Bourgogne version 2021 a attiré très précisément cinquante joueurs, dont plusieurs venus de l’extérieur. « C’est bien ! Vu la conjoncture actuelle, on est content » nous a confié Eric Morin, le manager du Golf de la Roseraie. Et comme toujours la dotation proposée par l’UPECB était belle et a permis de récompenser de nombreux golfeurs, heureux de se retrouver pour cette première remise de prix de la saison.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Chanyanut Choeihom-Dupuy (Chalon) 13 ; net : 1. Chanyanut Choeihom-Dupuy (Chalon) 24.

2e série dames : brut : 1. Brigitte Brelaud (Chalon) 10 ; net : 1. Marie-France Lagorgette (Bourgogne Franche-Comté) 28.

3e série dames : brut : 1. Virginie Planté (Chalon) 5 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 45.

1re série messieurs : brut : 1. Nicolas Platret (Biarritz, pro) 32, 2. Edouard Martinon (Chalon) 29 ; net : 1. Bertrand Allegre (Chalon) 36, 2. Alain Wavrant (Chalon) 35, 3. Alain Bernardot (Chalon) 35, 4. Amaury Janin (Chalon) 34.

2e série messieurs : brut : 1. Renaud Boucharlat (Chalon) 19 ; net : 1. Serge Pairoux (Chalon) 37, 2. Renaud Boucharlat (Chalon) 36, 3. Jean-Luc Lartaud (Chalon) 35.

3e série messieurs : brut : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 16 ; net : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 38, 2. Serge Pourette (Chalon) 36, 3. Lionel Bruneau (Chalon) 33.

4e série messieurs : brut : 1. Thibault Morey (Chalon) 14 ; net : 1. Thibault Morey (Chalon) 65.

Gabriel-Henri THEULOT