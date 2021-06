André Accary Président du département de Saône et Loire en visite à Châtenoy-le-Royal

Invité par Vincent Bergeret, André Accary est venu visiter la résidence séniors de Châtenoy-le-Royal.

La résidence séniors, un projet porté par la ville, financée en partie par les subventions apportées par le Grand Chalon, la Région, le Département, la Carsat, à hauteur de 1 190 867,20 €. Le département a été le plus gros financeur en termes de subventions pour un montant de 325 000 €.

Les 25 logements de la résidence séniors de Châtenoy-le-Royal seront bientôt prêts pour accueillir les premiers résidents. Il reste encore des aménagements à faire mais le bâtisseur devrait tenir les délais annoncés malgré les retards d’approvisionnement qu’il connait depuis un certain temps. L’appartement témoin est terminé, quelques futurs résidents et leurs familles ont pu le visiter

Ce jeudi 3 juin 2021, André Accary Président du Conseil Départemental, invité par Vincent Bergeret Maire de la ville, était présent pour une visite guidée par Aurélien Rolet Responsable de chantier GCBAT. Pour recevoir le Président du département, Vincent Bergeret était entouré de Françoise Vaillant, Marie Mercier et Fabrice Rignon, candidats de la liste de la majorité départementale pour les prochaines élections.

Ils ont visité le chantier dont les travaux sont en cours et l’appartement témoin qui est équipé d’une cuisine intégrée de chez Tendance Cuisine de Montceau-les-Mines, avec plaques à induction, micro-ondes, fours, frigo/congélateur. L’espace est spacieux et il y a de beaux rangements dans les chambres. La domotique fait partie des équipements ainsi que le placard rétractable sous vasque de la salle de bain permettant aux personnes à mobilité réduite de pouvoir approcher le lavabo.

André Accary : « La mobilité est une vraie question qu’il faut se poser. Ce projet, proche du centre de la ville, bien placé, permettra aux gens de rester dans la commune. Equipements judicieux alliant confort, sécurité et modernité avec la domotique. »

Marie Mercier : « C’est un outil qui correspond aux besoins des Châtenoyens, et à l’attente des personnes qui sont en pavillon et ne peuvent plus en assurer l’entretien et ont des difficultés à monter et descendre les escaliers. Cette résidence est en concordance avec les 4 fleurs de la commune. La mixité de population sera facilitée par la proximité de l’école, de la crèche et des salles d’activités Berlioz et participera ainsi au mieux vivre ensemble. »

Pour conclure cette visite, Vincent Bergeret a rappelé que le rapport d’Agnès Buzyn prévoit une augmentation importante de la population de plus de 85 ans d’ici 2040 et qu’il faudra en tenir compte.

C.Cléaux