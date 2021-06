On fait une partie ?

Vous aimez les jeux de société ? Fini le confinement, si vous les faisiez dans un bar ? « Place des Meeples », le café-jeux de société situé rue au Change, à Chalon, a rouvert ses portes. Un lieu original et chaleureux où expérimenter les jeux de société entre amis, en famille et à tous les âges est un vrai plaisir.

Place des Meeples est l’unique café-jeux de société à Chalon et on s’en réjouit ! Les grandes villes ont vu naitre ce type d’établissement, eh bien, Chalon a le sien ! Merci, Jessica et Fred !

Oui, Jessica Dalia et son compagnon Fred Henry sont les jeunes patrons, qui ont ouvert Place des Meeples en novembre 2019. On aurait pu craindre que les confinements successifs aient mis à terre ce jeune commerce. Heureusement, il n’en est rien.

On sert les premières bières – « toujours des bières locales, précise Jessica, comme les glaces, qui sont bio et végan » (avec du lait végétal). Ce jeune couple est animé par des valeurs, dont le respect de l’environnement. On va en cuisine préparer les premiers encas.

Les clients des débuts sont revenus aussitôt, ils attendent leur boisson sans impatience, l’ambiance en ce lieu est très bienveillante. Julien, Aurélien et Marion viennent une à deux fois par semaine. Ce qu’ils aiment ? « Découvrir de nouveaux jeux et les faire découvrir à nos proches » explique Julien. « On peut aussi remplir une sorte de cahier de rencontres ludiques en précisant le jeu et nos horaires de fréquentation. » complète Aurélien. Comme pour les entrainements sportifs finalement… « On attendait cette réouverture avec impatience », lance Marion dans un franc sourire. Et en plus, les plus accros seront comblés : il y a plus d’une dizaine de nouveautés à découvrir.

Trois jeunes filles arrivent, elles découvrent l’endroit, se font expliquer les règles de la maison par Jessica « Vous pouvez choisir parmi les 500 jeux de société que nous avons. Si vous avez besoin, on est là, on vient vous conseiller. Vous devez juste veiller à consommer au minimum 2,50 € par heure de jeu. »

Place des Meeples est ouvert tous les après-midi, excepté le lundi ; seule l’heure de fermeture est modifiée en raison des mesures sanitaires : 22 h 30, jusqu’à nouvel ordre. Enfin, il est conseillé de téléphoner pour réserver une table, la jauge étant réduite de 50 %. Mais ça, c’est temporaire…

Si vous n’avez jamais tenté l’expérience, lancez-vous !

Nathalie DUNAND

Café-Jeux Place des Meeples

13 rue au Change

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 42 99 27