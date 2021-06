Ce samedi : 'Breakstory', une histoire en mouvement de la danse hip-hop / Olivier Lefrançois

Breakstory est une forme participative qui nous plonge au cœur du mouvement hip-hop, de son histoire, de ses valeurs universelles et de sa bouillonnante vitalité. Ce spectacle est présenté à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône dans le cadre du festival Les Utopiks. Dès 7 ans !

Présenter cette culture, c’est permettre au public d’en comprendre les fondements, comme les enjeux, par un discours documenté qui s’ap­puie sur une démonstration interactive et en direct avec des danseurs de la nouvelle généra­tion. La conférence s’étaye de témoignages, de liens philosophiques et sociologiques, d’écoute musicale et de références à l’histoire de la danse, comme ses origines ethnoculturelles. Le chorégraphe-dan­seur Olivier Lefrançois présente lui-même la culture hip-hop sur scène, accompagné par 4 danseur.se.s et 1 DJ locaux pour incarner son propos.

Un témoi­gnage vivant, vibrant et dansant !

SAM 12 JUN 2021 — 19h