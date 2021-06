Le bel hommage de la chanteuse Hoshi à l'espace des Arts et au public chalonnais

Le clin d'oeil du jour sur info-chalon.com

On doit à la chanteuse Hoshi d'avoir apporter une note de gaieté et de chaleur musicale à Chalon et à son public chalonnais. Sur les réseaux sociaux, elle a rendu hommage au public sur une manière qu'info-chalon.com ne pouvait que saluer en attendant notre retour en images, le temps que la production valide les photos à publier.