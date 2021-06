DEPARTEMENTALES - CANTON D'OUROUX SUR SAONE - La paire sortante Desmard/Roblot affiche " une maîtrise sans faille du canton"

Le canton d'Ouroux sur Saône est l'un des cantons de Saône et Loire où les électeurs n'auront le choix qu'entre deux candidatures, celle de la majorité sortante autour de Jean-Michel Desmard et d'Elisabeth Roblot face aux candidats du Rassemblement National.

Sur un certain nombre de cantons, c'est un scénario quasi inédit qui se déroulera dimanche prochain, 20 juin. Les électeurs devront départager deux équipes seulement dans ce canton rural qui fait montre pourtant d'un réel dynamisme. L'absence d'une liste de gauche arrivée pourtant en tête au premier tour des dernières départementales en 2015 sur ce canton laisse les électeurs face à un choix qui se résume à deux possibilités. Avec leurs remplaçants, Evelyne Reufly et Ludovic Geoffroy, le binôme a écumé l'intégralité du canton afin de sensibiliser les électeurs à participer, "le risque étant qu'avec deux listes, le taux de participation ne soit pas au rendez-vous" confie Elisabeth Roblot.

"Un bilan qu'on affiche parce qu'il est bien là"

Elisabeth Roblot et Jean-Michel Desmard affiche la restructuration de la demi-pension du Collège de Saint Martin en Bresse, la sécurisation du carrefour Châtenoy en Bresse/Oslon, la construction en extension de salles de cours du collège de Saint Germain du Plain, les 1,8 millions d'euros de subventions allouées aux 15 communes du canton, les travaux de sécurisation et de rénovation du pont d'Ouroux sur Saône, le soutien affiché au secteur agricole, la voie Bleue entre Tournus et Ouroux, la Voie Bressanne entre Epervans et Saint Germain... "Notre bilan est là, et il serait bien dommage de ne pas s'appuyer dessus pour solliciter les suffrages des habitants pour un second mandat".

Mais parce que le bilan ne fait pas un projet pour le canton, l'équipe candidate à un renouvellement de mandat attend "accentuer l'action en faveur des personnes âgées, accompagner les sapeurs pompiers du canton par des investissements appropriés, poursuivre la sécurisation des routes départementales du canton, soutenir les associations locales ou encore conforter l'attractivité touristique du canton....".

Laurent Guillaumé