̏Place à l’été˝ un lieu de vie et de rencontre pour les San Rémois(es) pendant la période estivale.

Ces animations intitulées ̏ Place à l’été˝ ne pouvaient pas être mieux nommées puisqu’elles se dérouleront sur la place de la mairie du 7 juillet au 26 août.

C’est une volonté de l’équipe organisatrice de créer un lieu de vie, de convivialité et de retour à la vie normale. Tout un programme pour ceux et celles qui ne peuvent pas forcément partir en vacances avec cette place de la mairie qui a été entièrement nettoyée pour l’occasion et qui sera accessible du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30, avec différentes activités. Ces activités seront parfois accompagnées d’animations, par demi-journée, dont les sujets se trouveront dans le programme qui sera disponible à partir du lundi 28 juin sur le site internet de la mairie et dans les accueils municipaux. Un programme papier sera aussi distribué dans le Dynamag de l’été. « Toutes les activités seront gratuites afin que le plus grand nombre puisse en profiter qu’on parte ou pas en vacances » a précisé Florence Plissonnier maire de la commune.

Dès le mercredi 7 juillet, les festivités débuteront avec un concert, des vols captifs en montgolfières (en fonction des conditions climatiques) et un spectacle. Ensuite chaque jour de la semaine aura une thématique avec une activité par demi-journée :

- Lundi : Place à la création

- Mardi : Place au sport avec le matin réservé aux activités des enfants du centre de loisirs, mais la place restera en accès libre pour le public

- Mercredi : Place au Fun

- Jeudi : Place à la détente

- vendredi : Place à la fête.

Les activités se dérouleront de 10h à 12h et de 16h à 18h, excepté le vendredi qui sera consacré à un temps fort en soirée de 19h à 21h avec concerts, séances de cinéma, jeux musicaux, marché de producteurs etc… Différents espaces seront aménagés place de la mairie, du style un espace nature, un espace tonic, un espace enfants, un espace guinguette, tout un ensemble qui permettra de se retrouver et passer un été dans la bonne humeur et la convivialité. Tout ceci ne pourrait pas être proposé aux familles San Rémoises sans le travail des agents des services de la ville de Saint Rémy.

Depuis mars, un gros travail sur ce projet a été mené par une charmante équipe : Amandine assistante de direction au service à la population, Marvine du service culture communication et Amélie Vion adjointe à la culture, pour que les San Rémois et San rémoises passent un bel été dans leur commune.

Pour réaliser ce projet, la mairie s’est appuyée sur des sponsors afin de minimiser les coûts. C’est ainsi que Décathlon, Castorama, Géant Casino, Leclerc de Lux, Yves Rocher, King Jouet, Auto Vision, le restaurant le Délia et d’autres ont apporté leur contribution. Ce projet, évalué à environ 20 000 €, permettra de se retrouver.

Comme souvent, les activités ça creusent, le chalet de la place sera aménagé en snack la semaine et il y aura un Food truck le vendredi soir. Bien entendu, toutes ses activités et festivités se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. Un rappel sera fait par affichage sur la place et deux saisonniers seront présents pour le rappeler en cas de nécessité. Exceptionnellement la place sera mise en espace non-fumeur.

C.Cléaux