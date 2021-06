La Commission européenne valide l’attribution de près de 116 millions d’euros de fonds européens pour la relance !

Communiqué de presse

Le plan européen pour la relance, présenté par la Présidente de la Commission européenne en mai 2020 et adopté par les états membres en juillet 2020, se fixe pour objectif le rebond économique et social de l’Europe suite à la pandémie de Covid-19, à travers la mise en œuvre accélérée de la double transition écologique et numérique.

Au-delà des outils financiers destinés à la nouvelle période de programmation 2021-2027, ce plan prévoit également un renforcement des programmes européens de la période 2014-2020, qui s’achèveront en 2023. Ce nouveau volet nommé « REACT-EU », doté de 47,5 milliards d’euros au niveau de l’Union européenne, permet d’abonder les deux programmes opérationnel FEDER-FSE Bourgogne et Franche-Comté 2014-2020, à hauteur de 116 M€ complémentaires.

La Région Bourgogne-Franche-Comté, autorité de gestion des programmes européens, a donc modifié ses programmes afin de mettre en œuvre le volet Relance et vient d’obtenir l’accord de la Commission européenne pour intégrer aux programmes en cours une première enveloppe de 92 M€, les 24 M€ supplémentaires restants devant être débloqués en 2022.

Cette enveloppe complémentaire, à programmer et à réaliser en moins de 3 ans (2021-2022-2023) est destinée à soutenir des projets favorisant la sortie de crise dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 ou des mesures d’investissements dans les secteurs importants pour la reprise verte et numérique et la résilience de l’économie.