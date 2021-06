«De très bonnes nouvelles pour la viticulture et l’industrie de nos bassins», se félicite Rémy Rebeyrotte au sujet de l'accord de l'Europe avec les Etats-Unis

Communiqué :

De très bonnes nouvelles pour la viticulture et l’industrie de nos bassins

Au côté du Gouvernement, je salue l’accord auquel sont parvenus l’Union européenne et les Etats-Unis sur une suspension pour cinq ans de l’ensemble des sanctions tarifaires dans le cadre du différend Airbus-Boeing.

Ils se sont également entendus sur des grands principes s’agissant du financement public de la construction d’avions civils, ce qui est important pour l’industrie du bassin du Creusot.

Le Président Emmanuel Macron a joué un rôle essentiel dans cette sortie de crise.

Les Etats-Unis vont suspendre pendant cinq ans les droits de douanes additionnels sur 7,5 milliards de dollars de produits européens (dont 3 milliards de dollars environ de produits français). Les droits de douanes additionnels que l’Union européenne imposait depuis le 10 novembre dernier sur 4 milliards de dollars de produits américains seront également suspendus pour cinq ans.

Cet accord porte notamment sur les droits de douanes additionnels américains de 25 % qui pesaient sur les exportations françaises de vin tranquilles et de spiritueux, tout comme sur les droits de douanes additionnels de 15 % sur les exportations de biens aéronautiques.

Cette période de cinq ans permettra de définir de manière opérationnelle les principes agréés en matière de financement public de la construction d’avions civils, et ainsi de supprimer les sanctions de manière permanente.

Nous allons maintenant pouvoir nous consacrer à mettre ces différends enfin derrière nous, et à définir des conditions de concurrence loyale à l’échelle mondiale pour le soutien public au secteur aéronautique, stratégique tant pour l’Europe que pour les Etats-Unis.

Il s’agit d’un excellent signal pour les entreprises françaises et européennes et pour la coopération économique transatlantique. Ces sanctions, surtout dans le contexte de la crise sans précédent que nous vivons, ont été particulièrement pénalisantes pour nos économies.

Rémy Rebeyrotte

Député de Saône-et-Loire