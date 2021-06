Le juste prix, l’émission télévisée dans les murs de l’ERJ à Châtenoy-le-Royal

Basé sur le même principe, le juste prix était destiné à sensibiliser les jeunes de l’ERJ aux vraies valeurs des objets.

Le jeu télévisé "le juste prix" a commencé en France en décembre 1987 et s’est arrêté en avril 2015. Le principe est de trouver le juste prix d’un objet sans le dépasser. Le gagnant est celui qui s’en est approché le plus près. C’est sur ce principe que nos trois jeunes services civiques ont préparé leurs interventions de sensibilisation durant leur service civique sur le thème ̏intergénéreux et parlons cash˝. C’était la dernière séance pour les trois jeunes en service civique.

Linda Mcolo, 25 ans, fait partie de cette mission, elle va ensuite passer un concours d’auxiliaire de puériculture pour continuer ses études.

Jackie Ledorré 17 ans de Branges a fait cette mission en attendant d’être majeure pour chercher du travail.

Thibault Verniest, 20 ans était dans la restauration, mais avec la crise il s’est retrouvé sans travail, alors il s’est engagé dans une mission pour être utile et va lui aussi chercher du travail après son service civique.

Les 11 ados de l’ERJ ont joué le jeu c’est le cas de le dire, ils ont tous participé, y compris Léogadie responsable ERJ et Saïd animateur de la structure. Un après-midi dans la bonne humeur où il n’était pas si facile que çà de trouver le prix des objets présentés sur les panneaux, les plus gros comme une machine à laver ou un réfrigérateur sont souvent bien moins chers qu’un smartphone ou un ordinateur.

Encore une excellente initiative qui a, on peut l’espérer, montré aux jeunes ados de l’ERJ la vraie valeur des objets et les avoir sensibilisés sur les coûts.

