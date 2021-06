Un Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Chalonnais source de nombreuses promesses

Le Colisée a abrité, ce mardi soir, une réunion ayant pour but de présenter le projet de Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) du Chalonnais. Un nouveau cadre de dialogue avec l’Etat qui fixera les modalités de financement des projets portés par les communes et les intercommunalités.

Les maires du Chalonnais étaient invités en cette très chaude journée printanière à s’installer dans le grand salon du Colisée afin de découvrir le Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Chalonnais (CRTE). Il s’agit là d’un nouveau cadre de dialogue entre l’Etat et les acteurs locaux. Un contrat global visant notamment à simplifier les dispositifs de contractualisation existants. Il doit non seulement contribuer à la réussite du plan de relance mais il s’inscrit aussi dans la durée du mandat. Avec, à la clé, des financements qui proviendront de France Relance et des différentes dotations aux collectivités.

Un plan pour la période 2021-2026

Ce projet de territoire comprends rien moins que sept orientations. A savoir inscrire le tissu économique dans un développement dynamique, équilibré et durable, être un territoire volontariste en matière de projets et d’aménagements durables, accroître l’efficacité et la transition énergétique du Chalonnais, devenir un territoire moteur d’une alimentation durable et locale, protéger et valoriser les ressources et les richesses locales, faire du numérique un levier de développement et d’inclusion du territoire et, enfin, structurer une offre d’équipements pour renforcer les cohésions et les solidarités. Ce CRTE est décliné en axes et en objectifs. L’objectif partagé est d’inscrire la transition écologique comme une ambition commune. Il se construit autour de trois axes : un développement économique harmonieux, équilibré et innovant, un aménagement et un développement durable du Chalonnais et un territoire solidaire, inclusif et attractif.

A PAT de velours

Cette réunion aura également permis d’évoquer les premières actions qui seront menées suite à la labellisation du Chalonnais en tant que territoire porteur d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT). Mais le PAT kézako ? En fait, le futur PAT du Chalonnais aura quatre grands objectifs. Il s’agira d’une part de promouvoir une alimentation de qualité, locale et durable. D’autre part de développer la commercialisation de produits agricoles locaux en circuits courts de proximité, notamment à destination de la restauration collective. L’ambition sera aussi de sensibiliser les plus jeunes aux bienfaits du « bien manger » et même de lutter contre le gaspillage alimentaire. Très concrètement, il conviendra de définir une stratégie alimentaire à l’échelle du Chalonnais, d’accompagner les agriculteurs qui souhaitent s’engager dans la vente directe pour la restauration collective et de soutenir les collectivités qui souhaitent gérer en direct leur restaurant collectif.