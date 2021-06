Lecture à voix haute : deux élèves de Bourgogne en finale du concours de La Grande Librairie

Une collégienne de Côte-d'Or, Léa Sterlingots, et une Lycéenne de Saône-et-Loire, Liona Chehadi, sont finalistes du concours "Si on lisait à voix à haute !". La finale sera retransmise le jeudi 17 juin 2021 à 21h00, sur France 5, et sera présentée par François Busnel.