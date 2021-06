Les jeunes agriculteurs en Bourgogne Franche-Comté dévoilent … les Terres de Jade

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté veulent faire non plus la fête régionale des labours mais la fête régionale de l’agriculture, une véritable immersion dans le monde agricole le temps d’un weekend et montrer son empreinte dans le temps par la création d’une marque qui sera reprise tous les ans pour l’événement. .

L’ambition du réseau jeune agriculteur en Bourgogne Franche-Comté est simple : rendre plus visible, plus pérenne et récurrente la fête régionale de l’agriculture pour gagner en lisibilité, gagner en attrait pour le grand public et gagner en notoriété d’une année à l’autre.

« Nous voulions augmenter les audiences des Fêtes Régionales de l’Agriculture pour attirer une base de 15 000 personnes sur le weekend et développer la notoriété de l’événement. Nous avons vraiment à cœur de faire que l’événement soit attendu par le public chaque année et faire que le public identifie exactement ce qu’est la fête régionale de l’agriculture : une immersion dans le monde agricole, pour les connaisseurs mais aussi pour les novices et les personnes éloignées du milieu rural. C’est une façon de montrer l’attrait du monde agricole, sa diversité, son importance pour rassembler l’opinion publique et susciter des vocations. Nous avons besoin d’assurer le renouvellement des générations en agriculture en Bourgogne Franche-Comté », explique Aurore Paillard, responsable communication chez Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté et agricultrice en Saône-et-Loire.

C’est pour cette raison que les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté ont choisi de lancer une marque sur l’événement annuel : Les Terres de Jade.

Pourquoi Jade, cette mascotte ? Tout simplement parce que Jade commence par JA... l'organisateur de l'événement. La petite fille, vous l'avez remarqué, enfile les bottes trop grandes d'un autre agriculteur. Cela symbolise l'envie de faire le métier, la transmission de la passion. Elle a une cote, habit emblématique de l'agriculteur : elle s'apprête à prendre la relève : c'est le symbole du renouvellement des générations en agriculture, cher au cœur des Jeunes Agriculteurs. Elle porte la terre nourricière, symbole d'avenir et avance vers le futur... décidément cette Jade est le symbole de l'avenir !

Pourquoi les Terres de Jade ?

Parce que l'ambition est à l'image de Les Terres de Jim : faire des terres de jade tous les ans l'événement agricole incontournable de la Région Bourgogne-Franche-Comté, une immersion totale dans le monde de l'agriculture sous toutes ses facettes! La fête de la terre!

Cette première édition se déroulera en Saône-et-Loire, à Bourbon-Lancy les 4 et 5 septembre. Mais on ne vous en dit pas plus pour le moment. Pour suivre toutes les informations et découvrir le bel événement en préparation par les Jeunes Agriculteurs de Saône-et-Loire et le canton de Bourbon-Lancy, suivez la page des Terres de Jade sur Facebook @LesTerresDeJade !