REGIONALES - Il y aura bien une quadrangulaire en Bourgogne-Franche Comté avec le maintien de la candidature de Denis Thuriot et LREM

L'annonce ne faisait guère de doute au regard des échanges entre Marie-Guite Dufay et François Patriat ce dimanche soir.

« La Région partout et pour tous » se maintient au second tour

Nous avons décidé d’être présents au second tour des élections régionales.

Nous constatons le refus de la Présidente sortante de constituer un arc politique républicain, préférant le sectarisme d’un accord rétréci avec les communistes et les verts.

Ce choix exclura une grande partie des bourguignons francs-comtois.

Nous rejetons bien évidemment les extrémistes des droites.

Nous prenons donc la décision de nous maintenir au second tour, ainsi que les électeurs en ont décidé.

Nous les remercions de leur confiance et les appelons tous à la plus forte mobilisation le 27 juin pour voter pour des élus et un projet qui rassemblent.