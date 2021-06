Gymnastique rythmique: Retour en images sur le concours interne de l'Éveil à la Maison des Sports (3)

Ce dimanche 20 juin, se tenait la compétition interne de fin de saison pour les poussines et les jeunesses de l'Éveil à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône. Rubans, ballons, cerceaux, massues sont allés bon train sur le praticable où les prestations se sont enchaînées pour le plus grand plaisir des parents et du public venu nombreux. Plus de détails avec Info Chalon.

Suite du déroulé de la compétition interne de fin de saison de l'Éveil à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône qui a eu lieu ce dimanche 20 juin, de 14 heures à 17 heures 30.



Place à la compétition ruban rouge et multicolore pour les jeunesses (10-14 ans) :

— Jeunesses groupe loisir et Jeunesses niveau 4 (J4) au cerceau.

— Jeunesses niveau 3 (J3) aux massues.



Se sont succédées sur le praticable pour la compétition ruban rouge et multicolore (par ordre de passage) devant le jury, Léonie Gardette, Leeana Loxton, Anna Gutierrey, Chloé Michel, Julie Malatier, Louane Phillipe, Ellinor Sermonat et Ana Takouachet, dans un premier temps (rouge ML et multicolore ML confondus) puis Anna Gutierrey, Julie Malatier, Chloé Michel, Léonie Gardette, Ana Takouachet,Ellinor Sermonat, Louane Phillipe et Leeana Loxton (rouge ballon et multicolore ballon confondus).



De 15 heures 30 à 16 heures, c'était le tour des J3 massues et J4 et loisirs cerceau, à savoir Julie, Ambre, Lysiane, Emma, Alix, Candice, Mélissa, Callie, Laura, Ambre, Lilie, Louane, Lou, Alya, Clara, Léna, Kinza, Clémence, Noane et Garance.



Puis démonstrations des Jeunesses niveaux 2 (J2) et 1 (J1) et des aînées (15 ans et plus), à savoir Jade, Jeanne, Chloé, Mara, Julia, Clélie, Jeanne, Lina et Julia en individuel (ruban, corde, ballon, massues et cerceau confondus) ou en équipes :

— Lisa/ Elea/ Tessy (massues)

— Jade/ Léonie (cerceau)

— Laurine/ Lola/ Camille (massues et ruban)

— Jade/ Clélie/ Mara/ Chloé (massues).



Invitée surprise de cet après-midi dédié à la gymnastique rythmique, Shana qui évolue maintenant au Pôle GR de Montpellier, a également fait sensation.



Après la compétition à 17 heures 30, place au flashmob pour le plus grand plaisir des familles venues en grand nombre.



Le palmarès de cette compétition interne de fin de saison à venir...



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati